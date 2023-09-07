Российский ИИ научили определять бродячих собак по уличным камерам

В Подмосковье камеры на улицах теперь могут с большой точностью определить бродячих собак — до 91 процента. Это возможно благодаря использованию искусственного интеллекта и данных, полученных от 40 тысяч камер, которые входят в систему «Безопасный регион». Искусственный интеллект разбивает видеопоток на кадры и анализирует изображения, чтобы выявить собак. Этот процесс включает в себя оценку различных признаков, таких как наличие хозяев или поводка у животных.

Надежда Куртяник, министр госуправления, IT и связи Московской области, подчеркнула, что технологии искусственного интеллекта успешно применяются в различных сферах жизни Подмосковья, включая городское хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт и экологию. Она подчеркнула, что регион активно внедряет современные технологии и работает над их совершенствованием.

С мая по август текущего года в Одинцовском районе проводился тестовый эксперимент, в рамках которого уличные камеры зафиксировали более 3,7 тысячи собак. Из них более 200 оказались безнадзорными. Подобный эксперимент сейчас проводится в городе Коломне.