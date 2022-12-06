Российский ИИ научили выявлять плагиат в программном коде

Российский ИИ научили выявлять плагиат в программном кодеА также прочим не менее впечатляющим вещам
Группа учёных из Томского университета продемонстрировала свою свежую разработку — искусственный интеллект, способный выявлять плагиат в исходном коде программ.
Фото: The Moscow Times
По словам специалистов, их система также способна определять индивидуальный почерк разработчика с точностью до 87%. Но на этом возможности новинки не заканчиваются.
Известно, что помимо всего прочего, отечественный ИИ также умеет отличать код, написанный человеком-программистом, от сгенерированного другим искусственным интеллектом. А для большей прозрачности, российская разработка называет и генеративную модель, использованную при подготовки кода.
Сами учёные отметили, что их проект может найти применение в совершенно различных отраслях. В том числе при выявлении создателей вредоносных программ.
Как скоро данный ИИ можно будет опробовать всем желающим (и будет ли это когда-либо вообще реализовано) — пока что неизвестно.