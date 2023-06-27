Российский ИИ составил рейтинг технологических компаний

«Билайн» и Brand Analytics представили рейтинг компаний в России, занимающихся искусственным интеллектом. Рейтинг был составлен нейросетью, и в основных категориях лидерами оказались «ВКонтакте», «Яндекс» и Сбербанк.

Нейросеть проанализировала около 500 тысяч материалов из СМИ и телеграм-каналов, посвящённых искусственному интеллекту, чтобы составить этот рейтинг. В него попали 248 компаний. Кроме основных номинаций, были определены победители в четырёх специальных категориях: «Ритейл и искусственный интеллект» (лучший — «Магнит»), «Телеком и ИИ» (лидер — МТС), «Банки и ИИ» (первое место — Сбербанк) и «Вузы и ИИ» (лидер — МГУ имени М.В. Ломоносова).

Управляющий партнёр Brand Analytics, Наталья Соколова, отметила, что рейтинг учитывает как медийную активность компаний, так и обсуждения в социальных медиа. Анализ материалов через нейросеть позволил построить рейтинг с большим количеством показателей и использовать сырые данные для проверки расчётов. Она признала, что рейтинг вызовет много споров, но именно это было целью проекта.