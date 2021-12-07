Российский иммунолог назвал американскую жвачку от коронавируса рекламным трюком

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Российский иммунолог назвал американскую жвачку от коронавируса рекламным трюкомЭто сделано для поддержания ажиотажа
Российский иммунолог Владислав Жемчугов назвал рекламным трюком изобретение учёными Пенсильванского университета в США жевательной резинки, препятствующей распространению коронавируса.
По мнению Жемчугова, у этой разработки мало шансов, она в будущем может встретить много противников её внедрения. Российский специалист считает, что в США просто решили что-то предложить рынку в силу ажиотажа, связанного с пандемией, и соответствующего интереса.
«Это чисто рекламный трюк. На волне хайпа вытащить товар и всё», — подчеркнул Жемчугов.
Напомним, речь идёт о жевательной резинке с содержанием белка ACE2, который нейтрализует коронавирус в слюне и тем самым блокирует его дальнейшее распространение.
Источник: Известия