Российский иммунолог назвал американскую жвачку от коронавируса рекламным трюком

По мнению Жемчугова, у этой разработки мало шансов, она в будущем может встретить много противников её внедрения. Российский специалист считает, что в США просто решили что-то предложить рынку в силу ажиотажа, связанного с пандемией, и соответствующего интереса.

«Это чисто рекламный трюк. На волне хайпа вытащить товар и всё», — подчеркнул Жемчугов.

Напомним, речь идёт о жевательной резинке с содержанием белка ACE2, который нейтрализует коронавирус в слюне и тем самым блокирует его дальнейшее распространение.