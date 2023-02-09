Российский интернет-магазин начал нанимать новых сотрудников с помощью голосового робота

Когда технология «разгонится», то позволит сдерживать рост штата рекрутеров и значительно повысит скорость найма в компании Fix Price.

На данный момент система автоматически звонит кандидатам и предлагает ознакомиться с вакансиями в том или ином магазине либо складе компании. При согласии потенциального сотрудника робот попросит назвать адрес, откуда кандидату удобнее добираться на работу и предложит все трудовые позиции на точке недалеко от места проживания человека. Робот-помощник автоматически зафиксирует результаты разговора и внесёт всю информацию в базу данных.