Российский интернет-магазин начал нанимать новых сотрудников с помощью голосового робота

Российский интернет-магазин начал нанимать новых сотрудников с помощью голосового роботаСистема автоматически звонит кандидатам
Российский интернет-магазин Fix Price начал нанимать сотрудников с помощью голосового робота. Пока это первые шаги: система умеет анализировать около 1 тысячи резюме в сутки, отбирать наиболее подходящие и совершать звонки кандидатам.
Фото: Chto-kupish.ru
Когда технология «разгонится», то позволит сдерживать рост штата рекрутеров и значительно повысит скорость найма в компании Fix Price.
На данный момент система автоматически звонит кандидатам и предлагает ознакомиться с вакансиями в том или ином магазине либо складе компании. При согласии потенциального сотрудника робот попросит назвать адрес, откуда кандидату удобнее добираться на работу и предложит все трудовые позиции на точке недалеко от места проживания человека. Робот-помощник автоматически зафиксирует результаты разговора и внесёт всю информацию в базу данных.