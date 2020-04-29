Российский интернет-магазин ввёл "подписку" на товары

Однако стоит отметить, что на данный момент воспользоваться такой услугой онлайн-магазин предлагает лишь для покупки 200 товаров для животных. Представители компании же сообщили, что в будущем ассортимент товаров для покупки по подписке увеличится до 5000 в различных категориях, в числе которых бытовая химия, детские товары и прочее.

Примечательно, что с помощью подписки покупатель гарантированно получит определенный товар, поскольку сервис предусматривает бронирование выбранной позиции. По словам представителя компании, минимальная стоимость заказа составляет 3500 рублей, тогда как для владельцев Ozon.Premium эта сумма равна 2000.