Российский интернет вошел в топ-100 по скорости в мире

Россия значительно улучшила свои позиции в рейтинге скоростей мобильного интернета, по данным компании Ookla. В настоящее время она занимает 86-е место, в то время как годом ранее была на 105-й строчке.

Ookla регулярно проводит исследования на основе замеров скорости интернета, выполненных пользователями приложения Speedtest. В новой методике учитываются данные за три месяца, что позволяет получить более точную картину. За отчётный период было проведено более 12,75 миллионов тестов на 1,38 миллиона устройств. Средняя скорость загрузки в июне 2024 года составила 25,63 Мбит/с, что выше, чем годом ранее (24,32 Мбит/с).

Лучшие показатели скорости мобильного интернета принадлежат странам Персидского залива, с Катаром на первом месте (334,6 Мбит/с). В топ-10 также входят ОАЭ, Кувейт, Норвегия, Дания, Южная Корея, Швейцария, Нидерланды и Саудовская Аравия. В сравнении с другими странами бывшего Советского Союза Россия уступает лидерство Прибалтийским государствам: Литве, Эстонии и Латвии, а также странам, как Азербайджан, Казахстан, Грузия, Молдавия и Киргизия.

Алексей Бойко, автор Telegram-канала abloud62, отмечает, что изменение позиции России в рейтинге связано с техническими аспектами и обновлением методики Ookla. Также стоит учитывать, что из рейтинга были исключены некоторые страны, что также повлияло на его результаты.