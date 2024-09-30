Российский инженер изобрёл устройство для безопасности работы на ЛЭП

Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), разработал устройство, которое преобразует наведённое напряжение в электрический ток. По информации пресс-службы вуза, это изобретение направлено на повышение безопасности труда работников линий электропередач (ЛЭП).

Как пояснил разработчик Лев Яровой, современная проблема с наведённым напряжением решается только частично. Его устройство сочетает переносное заземление и накопитель энергии, что не только улучшает условия работы в труднодоступных местах, но и позволяет получать «энергетический кэшбэк» путём преобразования наведённого напряжения в полезный электрический ток. Собиранная энергия хранится в литий-ионном аккумуляторе для дальнейшего использования.

Наведённое напряжение возникает на отключённых проводах из-за электромагнитного поля, создаваемого работающими рядом линиями. Это явление может быть опасным и иногда непредсказуемым, что приводит к несчастным случаям. Новая разработка, созданная на целевые грантовые средства Фонда содействия инновациям, включает ионно-литиевую систему накопления, что повысит защиту ремонтных бригад.