Российский искусственный интеллект научился разговаривать голосом Путина и других известных личностей

По планам создателей, первые проекты с использованием Vera Voice должны запуститься уже в ближайший месяц. В качестве примера такого проекта разработчики привели мобильное приложение, выходящее совместно с каким-нибудь фильмом или сериалом. Благодаря использованию искусственного интеллекта, пользователи смогут “общаться” с персонажами картин без участия актеров их игравших. Помимо этого Vera Voice планируется использовать при озвучке литературных произведений, рекламы, игр и т.п.

Напомним, что ны ранке США “клонирование” голоса изучается и применяется не менее активно, чем это планируется делать в России. Так, еще в июле этого года Facebook продемонстрировала разработку, благодаря которой компании удалось сгенерировать в том числе и голос основателя Microsoft Билла Гейтса.