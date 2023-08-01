Российский искусственный интеллект обучат искать плодородную землю

Исследователи из Московского авиационного института начали работу по созданию первой в мире базы больших данных в области почвоведения. В качестве площадки для эксперимента выбран Куркинский район Тульской области.

В датасет войдут все спутниковые снимки его пахотных земель в видимом и инфракрасном диапазонах за последние четыре года.

Эксперимент позволит уточнить связь между спектроотражательными характеристиками земли и растительностью на ней. Почвы неоднородны и по-разному поглощают и отражают разные типы световых волн, поясняет руководитель проекта, доцент кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» МАИ Сергей Огородников. Заметить это позволяют спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне.

Обученный на основе этой базы данных искусственный интеллект сможет выявлять скрытые закономерности между характеристиками почв и определять зоны наибольшей их плодородности. В результате фермеры смогут оптимизировать внесение удобрений, перераспределяя их на обедненные полезными веществами участки — что повысит урожайность и обеспечит устойчивое развитие полей.