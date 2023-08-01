Российский искусственный интеллект обучат искать плодородную землю

Российский искусственный интеллект обучат искать плодородную землюНа основе данных спутниковых снимков
Разработанная российскими специалистами программа позволит фермерам определять наиболее плодородные почвы.
Исследователи из Московского авиационного института начали работу по созданию первой в мире базы больших данных в области почвоведения. В качестве площадки для эксперимента выбран Куркинский район Тульской области.
В датасет войдут все спутниковые снимки его пахотных земель в видимом и инфракрасном диапазонах за последние четыре года.
Эксперимент позволит уточнить связь между спектроотражательными характеристиками земли и растительностью на ней. Почвы неоднородны и по-разному поглощают и отражают разные типы световых волн, поясняет руководитель проекта, доцент кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» МАИ Сергей Огородников. Заметить это позволяют спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне.
Обученный на основе этой базы данных искусственный интеллект сможет выявлять скрытые закономерности между характеристиками почв и определять зоны наибольшей их плодородности. В результате фермеры смогут оптимизировать внесение удобрений, перераспределяя их на обедненные полезными веществами участки — что повысит урожайность и обеспечит устойчивое развитие полей.