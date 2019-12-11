Российский искусственный интеллект обучающий киберспортсменов получил 2,8 млн долларов на развитие

Платформа Gosu.ai, запущенная еще в 2017 году, является полноценной тренировочной базой для профессиональных киберспортсменов и геймеров. Основана система на искусственном интеллекте, благодаря чему она способна крайне подробно анализировать прошедшие матчи и давать при этом игроку различные инструменты и рекомендации для улучшения собственных навыков игры.

Напомним, что чуть ранее в декабре текущего года Gosu.ai преставила собственного голосового помощника — его основной задачей является слежение за тем, как играет пользователь, после чего помощник должен ставить для него новые задачи, а также помогать с мотивацией.