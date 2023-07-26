Российский искусственный интеллект обучили проектировать здания в Арктике

Исследователи из Университета ИТМО обучили искусственный интеллект проектировать промышленные объекты и портовые сооружения в Арктике.

В основе разработки — технологии генеративного дизайна пространств, которые автоматически строят цифровую модель промышленной территории. Для ее создания была применена гибридная модель искусственного интеллекта, когда обучение на разнообразных данных сочетается со знаниями, записанными в виде формальных моделей, пояснил один из разработчиков, научный руководитель исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» Университета ИТМО Александр Бухановский. Модель обучена на существующих успешных проектах, а также на нормативной документации и инженерном программном обеспечении.

Для использования программы с удобным и понятным интерфейсом не нужны навыки программирования. Чтобы сделать план нужного участка, достаточно выделить на карте область с площадью от десяти до 100 гектар, затем указать точки подключения к имеющимся транспортным коммуникациям и желаемые показатели. Данные о климатических условиях — ветре, волнении моря, ледовых характеристиках, опасных гидрометеорологических явлениях — автоматически импортируются из 3D-модели местности с учетом потенциального изменения климата.

Время создания 3D-сцены зависит от заданной площади, но обычно не превышает нескольких десятков минут. Ее можно рассмотреть со всех сторон, выбрать любое здание, узнать его тип и параметры. Готовый план инфраструктуры можно экспортировать в другие программы.

По мнению разработчиков, ИИ-проектировщик не только в разы сократит сроки разработки проектов, но и позволит создавать комплексные архитектурные решения, учитывающие особенности природной среды: например, учитывающее наносы снега расположение и безопасные параметры ледозащитных сооружений.