Российский искусственный интеллект помог создать дрон-спасатель

Созданная компанией «Майнд» нейросеть позволила специалистам предприятия за полгода разработать дрон с автономной навигацией.

По словам генерального директора компании Михаила Липатова, искусственный интеллект обучался на базе данных, полученных после проспонсированных соревнований по дрон-биатлону.

Дрон предназначен для полностью автономной навигации, подчеркнул предприниматель. Он может летать, в том числе под землей, в пещерах, может применяться для поиска и спасения людей. Грузоподъемность дрона — около трех-четырех килограмм — позволяет ему доставлять аптечку или датчик пострадавшим. Максимальная скорость аппарата составляет 90 километров в час.