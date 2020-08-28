Российский искусственный интеллект предсказал победу Трампа на выборах в США

Сообщается, что разработка изучала данные, включающие десятки тысячей постов в социальных сетях, в том числе и записи о Дональде Трампе и Джо Байдене. Информация, которая подверглась анализу нейросети, также включала данные о выборах, исходах открытых социальных опросов и новостях. Полученный прогноз был основан на сопоставлении исходных материалов с аналогичными данными о прошлых кампаниях.

”Мы получили уверенное предсказание того, что на предстоящих выборах президента США в 2020 году победу одержит действующий глава государства Дональд Трамп”, - поделились представители Promobot.