Наука и технологии
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Российский искусственный интеллект предсказал победу Трампа на выборах в США
Сами выборы состоятся в ноябре
Разработчики компании “Промобот” работают над новым искусственным интеллектом Promobot V.4, предназначенным для роботов. Несмотря на то, что на данный момент искусственный интеллект находится на этапе доработок, его уже успели протестировать на наборе информации о выборах президента США, в результате чего он предсказал победу Дональда Трампа.
Сообщается, что разработка изучала данные, включающие десятки тысячей постов в социальных сетях, в том числе и записи о Дональде Трампе и Джо Байдене. Информация, которая подверглась анализу нейросети, также включала данные о выборах, исходах открытых социальных опросов и новостях. Полученный прогноз был основан на сопоставлении исходных материалов с аналогичными данными о прошлых кампаниях.
”Мы получили уверенное предсказание того, что на предстоящих выборах президента США в 2020 году победу одержит действующий глава государства Дональд Трамп”, - поделились представители Promobot.