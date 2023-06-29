Российский искусственный интеллект впервые обучили управлять роботом

Специалисты из НИТУ МИСиС и Центра робототехники Сбера впервые в России успешно интегрировали искусственный интеллект в систему управления роботом.

Для работы системы, отмечают исследователи, необходима языковая нейросеть, система компьютерного зрения и робот-манипулятор, обладающий лишь двумя встроенными навыками — «взять объект» и «положить объект».

Для начала в эксперименте робототехники решили использовать LLaMA-7B — локальную языковую модель с открытым исходным кодом. Проведенные учеными опыты показали, что нейросеть способна превращать словесные описания практических задач и данные компьютерного зрения в набор команд, которым может следовать робот.

По мнению исследователей, им удалось показать, что языковые модели способны решать задачи и отдавать команды для роботам-манипуляторам без участия программиста и написания кода.

Разработка в будущем позволит снизить стоимость эксплуатации роботов в таких производствах, где требуется частая смена задач или их корректировка. Интеграция больших языковых моделей и роботов пригодится там, где человеку не хватает знаний или скорости реакции, либо существуют опасные условия.