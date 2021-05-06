Наука и технологии
Сегодня в 15:30
Российский истребитель МиГ-31 помешал разведывательной операции американского беспилотника
Не позволив ему нарушить российских границ
В сети появилась информация о свежей попытке американских военных провести разведку у Чукотки. Для этого был использован беспилотник RC-135. К счастью, российские военные вовремя заметили постороннего и с помощью МиГ-31 помешали ВВС США.
Обнаружили самолёт-разведчик отечественные средства воздушного контроля. Российский истребитель «перехватил» американский разведчик, после чего идентифицировал его как RC-135. Как пишет Военное Обозрение, российскими военными было принято решение сопроводить его, помешав нарушению госграницы.
По словам экспертов, такие операции проводятся с целью засечь точки расположения ПВО, прикрывающих тот или иной участок. В дальнейшем такие точки становятся частью интерактивной карты, отображающей систему противовоздушной обороны потенциального противника. В случае с миссией RC-135 таким противником выступала российская сторона.