Российский истребитель МиГ-31 помешал разведывательной операции американского беспилотника

Обнаружили самолёт-разведчик отечественные средства воздушного контроля. Российский истребитель «перехватил» американский разведчик, после чего идентифицировал его как RC-135. Как пишет Военное Обозрение, российскими военными было принято решение сопроводить его, помешав нарушению госграницы.

По словам экспертов, такие операции проводятся с целью засечь точки расположения ПВО, прикрывающих тот или иной участок. В дальнейшем такие точки становятся частью интерактивной карты, отображающей систему противовоздушной обороны потенциального противника. В случае с миссией RC-135 таким противником выступала российская сторона.