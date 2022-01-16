Российский истребитель назвали наводящим ужас «таинственным убийцей»

В статье отдельное внимание уделяется тому факту, что данная модель боевого самолёта обладает уникальными характеристиками и является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии.

В то же время автор отмечает, что прямо сейчас отечественные специалисты вовсю работают над новым сверхзвуковым истребителем-перехватчиком, который должен заменить МиГ-31. Речь идёт о так называемом МиГ-41 (или ПАК ДП — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

Эксперт также отметил, что МиГ-31 способен экстренно среагировать на чрезвычайные ситуации. Другие боевые самолёты подобным уровнем «реакции» похвастаться не могут.