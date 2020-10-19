Российский истребитель Су-27 пролетел на опасно близком расстоянии от пассажирского самолета Израиля

Инцидент произошел еще 18 октября 2020 года в небе над Кипром, сообщает издание The Times of Israel. Судя по имеющимся данным, два воздушных транспортных средства находились друг от друга на расстоянии менее двух километров, что является крайне опасным показателем. Но через какое-то время в дело вмешались греческие диспетчеры, после чего Су-27 сменил курс.

Журналисты также отмечают, что подобные “пролеты” российских истребителей фиксировались и в отношении других самолетов. По имеющейся на момент написания материала информации, в результате произошедшего никто не пострадал. При этом официальных комментариев по поводу случившегося никто не давал.