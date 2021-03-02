Наука и технологии
Сегодня в 09:03
Российский истребитель Су-35 признали одним из самых красивых в мире
За него проголосовало более 10% респондентов
Издание Defence Blog опубликовало результаты проведённого им голосования, в рамках которого читателям предлагалось выбрать самый красивый современный истребитель. Российский Су-35 поколения 4++ занял в нём почётное второе место, уступив лишь одной-единственной разработке из США.
В общей сложности, за отечественный боевой самолёт проголосовало 14% читателей, пишет Lenta.ru. Первое место рейтинга занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor — ему досталось 40% от общего числа голосов. На третьем месте расположился французский Rafale (13%).
Напомним, что ранее, в июле 2020 года, публикация китайского портала Global Times называл истребителям пятого поколения американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.