Российский истребитель Су-35 признали одним из самых красивых в мире

В общей сложности, за отечественный боевой самолёт проголосовало 14% читателей, пишет Lenta.ru. Первое место рейтинга занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor — ему досталось 40% от общего числа голосов. На третьем месте расположился французский Rafale (13%).

Напомним, что ранее, в июле 2020 года, публикация китайского портала Global Times называл истребителям пятого поколения американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.