Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Российский истребитель Су-57 «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты
Который по своим параметрам полностью соответствует финальной боевой единице
Как стало известно, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты на истребителе Су-57. Об этом рассказали источники, близкие к проведённым тестам.
В общей сложности Су-57 провёл несколько полётов, пишет РИА Новости. При этом каждый раз многофункциональный истребитель был оснащён макетами новейшего вооружения.
Опытный образец Су-57 в рамках тестов осуществил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой гиперзвуковой ракеты. Речь идет о внутрифюзеляжной ракете, макеты которой до этого подвергались примерке во внутренний отсек самолета на земле.
По словам источника издания, тестируемые макеты отличаются от обычных ракет отсутствием боевой части, двигателей и топлива. При этом размеры, форма и масса соответствуют полноценным боевым припасам.