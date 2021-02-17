Российский истребитель Су-57 «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты

Опытный образец Су-57 в рамках тестов осуществил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой гиперзвуковой ракеты. Речь идет о внутрифюзеляжной ракете, макеты которой до этого подвергались примерке во внутренний отсек самолета на земле.