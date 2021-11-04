Российский истребитель Су-57 признали значительно более дешёвым в эксплуатации, чем американский F-35

По словам Чемезова, стоимость одного лётного часа Су-57 и Checkmate в семь раз дешевле, чем у американского самолёта. Главными преимуществами Су-57 Чемезов назвал малую заметность и современный радар с активной фазированной антенной решёткой. Кроме этого, у российского истребителя есть ещё одно преимущество: возможность адаптации под конкретного заказчика.

«Наш самолёт экономически выгоднее. Напомню, что стоимость лётного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — отметил Сергей Чемезов.