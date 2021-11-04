Российский истребитель Су-57 признали значительно более дешёвым в эксплуатации, чем американский F-35

Наука и технологии
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Российский истребитель Су-57 признали значительно более дешёвым в эксплуатации, чем американский F-35Эксплуатация российских самолётов в 7 раз дешевле
Глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, на сколько дешевле будут обходиться в обслуживании российские истребитель пятого поколения Су-57 и лёгкий тактический самолёт Checkmate по сравнению с их главным конкурентом, американским истребителем F-35 Lightning II.
По словам Чемезова, стоимость одного лётного часа Су-57 и Checkmate в семь раз дешевле, чем у американского самолёта. Главными преимуществами Су-57 Чемезов назвал малую заметность и современный радар с активной фазированной антенной решёткой. Кроме этого, у российского истребителя есть ещё одно преимущество: возможность адаптации под конкретного заказчика.
«Наш самолёт экономически выгоднее. Напомню, что стоимость лётного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — отметил Сергей Чемезов.
Источник: РИА Новости