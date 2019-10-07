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Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Российскую разработку используют для демонстрации фигур высшего пилотажа
В Индии грядет праздник, приуроченный к 87-летию военно-воздушных сил страны. В честь этого минобороны проведет парад, на котором выступят авиасилы Индии — мероприятие, к слову, пройдет на авиационной базе Хиндон в Газиабаде, что находится в 20 км восточнее столицы государства.
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
”Это очень красиво. Настоящий восторг, настоящая гордость за наши ВВС. Лётчики и истребитель показывают высочайший класс”, — заключили представители индийских СМИ.
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