Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде

Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

”Это очень красиво. Настоящий восторг, настоящая гордость за наши ВВС. Лётчики и истребитель показывают высочайший класс”, — заключили представители индийских СМИ.