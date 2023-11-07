Российский ИТ-эксперт рассказал, можно ли оставаться анонимным в сети на самом деле

Обсуждение приватности в интернете не утихает. Все больше стран стремятся контролировать личные данные, и анонимность в сети, похоже, остаётся в прошлом. В начале интернета, он казался местом, где можно было оставаться анонимным, но это быстро меняется.

Сегодня информация о каждом из нас становится доступной для различных целей, таких как выдача кредитов, подбора рекламы, улучшения результатов поиска и подобного. Государства ужесточают меры контроля, даже предлагая смертную казнь для киберпреступников. Попытки сохранить анонимность или удалить свои данные из интернета, кажется, бесполезны.

Во всем мире страны внедряют строгие меры контроля над интернетом. Это связано как с безопасностью, так и с экономикой, поскольку данные пользователей — это ценный ресурс. Чтобы сохранить контроль и обогатить национальные экономики, страны могут ограничивать доступ иностранным корпорациям или создавать свои аналоги программ. Более пристальный контроль над данными и стремление сохранить средства внутри национальных экономик будет продолжать расти. Как и в случае с дорожными правилами, интернету также нужны правила. Вначале он был хаотичным, но со временем появились нормы и правила.

Почти все страны согласны с текущим направлением развития интернета. Не стоит бороться с фейковыми аккаунтами в социальных сетях, но анонимность в интернете — скорее миф. Люди, зависящие от интернета, становятся все более идентифицируемыми. Чем сильнее интернет влияет на экономику и власть, тем легче становится определить, кто стоит за определёнными действиями в сети. Понимание этого факта поможет избежать ошибок в будущем.