Российский кардиолог дал оценку препарату против «плохого» холестерина

Леподисиран — новый препарат, который, по данным первой фазы клинических испытаний, может снижать уровень ЛП а, одной из вредных форм холестерина, на 95%. Это важно, потому, что повышенный уровень ЛП, а является независимым риск-фактором для сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, пока неизвестно, как этот препарат будет использоваться на практике, так как требуются дополнительные исследования.

Липопротеин, а (ЛП а) — это форма «плохого» холестерина, и его повышенный уровень увеличивает вероятность серьёзных сердечно-сосудистых проблем. Существующих лекарственных средств для снижения ЛП, а на данный момент нет, и поэтому Леподисиран вызывает интерес. Несмотря на обнадёживающие результаты первой фазы исследований, кардиолог Вадим Закиев подчёркивает, что для окончательного решения о безопасности и эффективности препарата необходимо провести более обширные испытания, которые займут несколько лет.

Пока результаты поздних фаз исследований не станут доступными, использование Леподисирана в клинической практике будет под вопросом. Учёные подчёркивают, что необходимо убедиться не только в эффективности снижения ЛП а, но и в том, что препарат действительно улучшает прогноз и безопасен для пациентов.