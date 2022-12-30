Российский хакер рассказал, сколько денег россияне потеряли из-за мошеннических звонков с Украины

По словам хакера, эта сумма достигает 750 млн рублей. Когда у мошенника получается обмануть человека и вывести деньги с его карты, сначала средства перечисляются на счета «дропов», или посредников. Затем выводятся на другие счета, а с них — в биткоины.

Эти call-центры на самом деле — организованные преступные группировки с чёткой иерархией, дисциплиной и штрафами. В основном они расположены в восточной Украине, огромное количество — в Днепропетровске.

Мошенники, которые обманывают россиян, работают за процент, и чем большую сумму смогут выудить, тем большую «зарплату» получат. Как отметил участник RaHDIt, в среднем сума заработка таких мошенников — $500 в неделю.

Также он рассказал, что в Бердянске захватили такой call-центр со всем оборудованием, инструкциями и схемами разговоров с людьми в зависимости от возраста.

«За год более 750 млн рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан. Сотрудники, которые обзванивают, работают за определённый процент. То есть чем больше денег он выманил у человека, тем больше ему дают зарплату. Обычно у них зарплата раз в неделю — от $500 и выше, что для Украины считается неплохими деньгами», — рассказал хакер из RaHDIt.