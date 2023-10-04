Российский хакер, за чью «голову» ФБР предложила $10 млн, объяснил сжигание своего паспорта

За информацию, которая может привести к его аресту, американское бюро обещает $10 млн. Несмотря на это, Матвеев утверждает, что его жизнь не изменилась после того, как он был раскрыт как предполагаемый киберпреступник.

В интервью TechCrunch он заявил: «Мы русские, мы не боимся американского правительства». Михаил рассказал, что после санкций его жизнь даже улучшилась, и он не чувствует их воздействия на себя.