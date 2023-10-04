Российский хакер, за чью «голову» ФБР предложила $10 млн, объяснил сжигание своего паспорта

Российский хакер, за чью «голову» ФБР предложила $10 млн, объяснил сжигание своего паспортаИ его можно понять
Михаил Матвеев, известный в Интернете как Wazawaka и Boriselcin, стал объектом интереса ФБР.
За информацию, которая может привести к его аресту, американское бюро обещает $10 млн. Несмотря на это, Матвеев утверждает, что его жизнь не изменилась после того, как он был раскрыт как предполагаемый киберпреступник.
В интервью TechCrunch он заявил: «Мы русские, мы не боимся американского правительства». Михаил рассказал, что после санкций его жизнь даже улучшилась, и он не чувствует их воздействия на себя.
Чтобы избежать ареста за пределами России, он больше не будет путешествовать и сжёг свой паспорт. Его последнее путешествие было в Таиланд в 2014 году.
Ранее в этом году американское правительство обвинило Матвеева в участии в «глобальной кампании по распространению вымогательского ПО». Однако Михаил утверждает, что он не аффилирован ни с одной из групп, занимающихся подобным, и использовал их программное обеспечение только для своих целей.