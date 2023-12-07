Российский химик получит премию ЮНЕСКО за новаторский метод синтеза

Российский химик получит премию ЮНЕСКО за новаторский метод синтезаАкадемик РАН Ирина Белецкая стала лауреатом престижной премии
Российский академик РАН, химик Ирина Белецкая получит премию ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева
Профессор Ирина Белецкая из МГУ получила престижную премию ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева за свой уникальный метод синтеза углерод-азотной связи. Этот метод, разработанный Белецкой и её коллегами в 1995 году, стал важным компонентом создания биологически активных молекул и лекарственных препаратов. Он уже нашёл широкое применение в различных отраслях, таких как агропромышленный комплекс, нефтехимия и фармацевтика.
Церемония вручения премии состоится 13 декабря в Москве, а сама учёная отмечена жюри за фундаментальные исследования в химии, включая новаторские методы металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц. Такие достижения Белецкой являются важным вкладом в развитие науки и привлекают внимание мирового сообщества.