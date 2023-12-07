Российский химик получит премию ЮНЕСКО за новаторский метод синтеза

Профессор Ирина Белецкая из МГУ получила престижную премию ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева за свой уникальный метод синтеза углерод-азотной связи. Этот метод, разработанный Белецкой и её коллегами в 1995 году, стал важным компонентом создания биологически активных молекул и лекарственных препаратов. Он уже нашёл широкое применение в различных отраслях, таких как агропромышленный комплекс, нефтехимия и фармацевтика.

Церемония вручения премии состоится 13 декабря в Москве, а сама учёная отмечена жюри за фундаментальные исследования в химии, включая новаторские методы металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц. Такие достижения Белецкой являются важным вкладом в развитие науки и привлекают внимание мирового сообщества.