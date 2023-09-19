Российский химик рассказал, какие удобрения можно сделать из пищевых отходов

Пищевые продукты содержат множество питательных веществ, которые растения черпают из почвы, такие как азот, фосфор, калий и магний. Вместо того, чтобы покупать готовые удобрения, вы можете создать свои собственные из остатков продуктов. Это особенно полезно для домашних садов и огородов. Доцент из Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета, Андрей Старостин, рассказывает, как это сделать.

Промышленные предприятия используют специальное оборудование для извлечения питательных веществ из органических отходов. Однако в домашних условиях можно обойтись обычной кухонной техникой. Отходы нужно измельчить или выжать сок, а затем высушить их.

Некоторые домашние удобрения могут улучшить усвоение минеральных добавок растениями. Например, фосфоритная мука становится более эффективной, если использовать её с вытяжкой из овощной ботвы. Простое замачивание листьев в воде может значительно обогатить муку фосфором.

Андрей Старостин также предлагает использовать крупы, которые больше не пригодны для употребления в пищу, для создания удобрений. Также подходят корки фруктов и старый хлеб. Эти материалы помогут улучшить структуру почвы и подкормить растения. Удобство в том, что вы сможете повторно использовать пищевые отходы и превратить их в полезные удобрения для домашних растений и огорода.