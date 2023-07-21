Российский киберэксперт дал оценку хакерской нейросети

Хакерский чат-бот под названием WormGPT не может сравниться с обычным ChatGPT по своим возможностям, так как его база данных ограничена информацией, которая была доступна только до 2021 года. Эту информацию сообщил Михаил Серегин, руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис.

WormGPT — это чат-бот, который использует языковую модель GPTJ (аналог GPT-2), и он распространяется в тёмных уголках интернета среди хакеров и мошенников. Его основное предназначение — создание вредоносного кода, фишинговых текстов и поиск запрещённой информации, такой как ссылки на торговые площадки с наркотиками или оружием.

Серегин объяснил, что WormGPT имеет гораздо меньшие возможности по сравнению с обычным ChatGPT и не содержит цензурных алгоритмов. Чат-бот обучался на вредоносных данных и преследует цели заработка в тёмных уголках сети. Он способен создавать фишинговые письма или небольшие фрагменты вредоносного кода, но для более сложных задач он не подходит. Некоторая информация, которую предоставляет WormGPT, может быть устаревшей, так как его база данных обновлялась до 2021 года, и многие из торговых площадок, которые он перечисляет, уже закрыты правоохранительными органами. По словам Серегина, у этого хакерского чат-бота нет будущего развития, так как комьюнити киберпреступников не может себе позволить вкладывать большие деньги в проект, как это делается с обычным ChatGPT. Такие модели искусственного интеллекта требуют больших инвестиций, которые окупаются только в долгосрочной перспективе, и это не подходит для схем быстрого заработка, которыми обычно занимаются преступники.