Российский климатолог оценил вероятность новых температурных рекордов

Вероятность того, что в ближайшие пять лет температурные рекорды будут обновлены, составляет 90%, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, в течении последних 150 лет измерения показывают рост глобальной температуры. С начала XX века она повысилась примерно на 1,2 °C. При этом, подчеркивает климатолог, в последние 40 лет, с конца 1970-х годов, значительно ускорилось.

Прогнозы, отмечает Семенов, указывают на то, что температура в ближайшие 30 лет будет расти такими же темпами, как и в последние 20. Поэтому, указывает специалист, осуществление прогноза Всемирной метеорологической организации о новых климатических рекорда весьма вероятно.