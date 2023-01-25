Российский корабль «Адмирал Горшков» отработал удары ракетами «Циркон» в Атлантическом океане

Корабль условного противника находился на удалении 900 км. Учение по применению «Цирконов» было разработано с помощью компьютерного моделирования. Цель, имитировавшая противника, была успешно поражена.

«Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с Военно-морскими силами Китая и ЮАР. Учения пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей.