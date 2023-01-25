Наука и технологии
18:06, 25 января 2023
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Российский корабль «Адмирал Горшков» отработал удары ракетами «Циркон» в Атлантическом океане

Позже корабль примет участие в учениях с Китаем и ЮАР

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Западной Атлантике.

Российский корабль «Адмирал Горшков» отработал удары ракетами «Циркон» в Атлантическом океане

Фото: Nosoldat.net

Корабль условного противника находился на удалении 900 км. Учение по применению «Цирконов» было разработано с помощью компьютерного моделирования. Цель, имитировавшая противника, была успешно поражена.

«Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с Военно-морскими силами Китая и ЮАР. Учения пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей.

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