Российский корабль «Прогресс МС-24» успешно состыковался с МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Этот корабль отправился в космос с космодрома Байконур 23 августа, запущенный ракетой-носителем «Союз-2.1а», на которой были символика, связанная с 300-летием Екатеринбурга.

Согласно данным, предоставленным трансляцией «Роскосмоса» на YouTube, стыковка «Прогресс МС-24» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС произошла в 6:50 утра по московскому времени. Эта операция была автоматической и контролировалась специалистами Центрального научно-исследовательского института машиностроения и российскими космонавтами на МКС.

В грузе, который «Прогресс МС-24» доставил на МКС, включены 2,5 тысячи килограммов материалов: 500 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 40 килограммов азота, 1,5 тысячи килограммов медицинских принадлежностей, продуктов питания и одежды для космонавтов, а также различное оборудование и инструменты. Этот корабль будет находиться в орбите в течение 174 дней.