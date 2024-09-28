Российский корпоративный мессенджер начнёт отслеживать «взломанные» смартфоны

Корпоративный мессенджер Compass представил новое обновление, направленное на усиление безопасности. Теперь сервис способен отслеживать jailbreak и root на смартфонах пользователей, а также блокировать доступ сторонних приложений к данным внутри мессенджера. Это новшество призвано повысить защиту информации бизнеса и предотвратить утечки данных.

Разработчики добавили функцию, которая помогает обнаруживать права суперпользователя на мобильных устройствах. Когда приложение находит jailbreak или root, оно блокирует доступ к мессенджеру для сторонних программ. Это позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы и защитить конфиденциальную информацию сотрудников от нежелательных утечек.

Обновление усиливает и так уже существующий контур защиты в Compass. Приложение поддерживает зашифрованное хранение данных на сервере и их защиту на пользовательских устройствах, а также шифрует передаваемую информацию. Кроме того, мессенджер позволяет создавать защищённые контуры для внешних пользователей и настраивать уровень конфиденциальности, ограничивая доступ к данным или возможность общения в личных чатах. Евгений Перов, директор по продукту в Compass, подчеркнул, что защита данных всегда была в приоритете, особенно в условиях, когда бизнесу нужно находить надёжные решения для защиты своей информации от внешних и внутренних угроз.