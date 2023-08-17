Российский космический аппарат прислал первое фото с обратной стороны Луны

На полученном снимке запечатлён южный полярный кратер Зееман, расположенный на обратной стороне Луны. Данный кратер, невидимый с Земли, является уникальным объектом на лунной поверхности и привлекает внимание учёных.

Высота вала, окружающего кратер, достигает 8 км относительно его ровного дна.

Полученные изображения значительно расширяют текущие знания об этом кратере. Стоит отметить, что первое изображение обратной стороны Луны было получено ещё в октябре 1959 года и также благодаря отечественной автоматической станции — Луна-3.

Напомним, что в ходе миссии Луна-25 были проведены наблюдения с использованием различных приборов, включая АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л.

Также были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены данные о параметрах окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы.