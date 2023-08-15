Российский космический аппарат прислал первую фотографию Луны из космоса

13 августа станция провела два сеанса измерений на расстоянии около 310 тыс км от Земли. Все научные приборы на борту подтвердили свою работоспособность.

Особое внимание привлекли первые снимки из космоса, сделанные камерами бортового телевидения СТС-Л. На фотографиях видны элементы конструкции «Луна-25» на фоне Земли и Луны. Один из снимков также демонстрирует эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.