Российский космический аппарат прислал первую фотографию Луны из космоса

Российский космический аппарат прислал первую фотографию Луны из космосаВпереди только больше
Институт космических исследований РАН сообщил о завершении экспресс-анализа данных, полученных от автоматической станции «Луна-25».
13 августа станция провела два сеанса измерений на расстоянии около 310 тыс км от Земли. Все научные приборы на борту подтвердили свою работоспособность.
Особое внимание привлекли первые снимки из космоса, сделанные камерами бортового телевидения СТС-Л. На фотографиях видны элементы конструкции «Луна-25» на фоне Земли и Луны. Один из снимков также демонстрирует эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.
Во время сеансов был измерен радиационный фон, который создают галактические космические лучи. Эта информация важна для будущих экспедиций космонавтов на Луну.
На данный момент отечественный космический аппарат продолжает свой полёт к естественному спутнику Земли. Все его системы функционируют в штатном режиме, связь со станцией устойчива.