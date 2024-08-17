Российский космический «грузовик» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28», который стартовал с Байконура в четверг, успешно пристыковался к модулю «Звезда» на российском сегменте МКС. Согласно данным Роскосмоса, стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами на Земле и космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина на борту станции.

Корабль привёз на МКС 2 621 кг грузов, включая 950 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 50 кг сжатого азота и 1 201 кг различного оборудования и материалов. Среди доставленных предметов — еда, одежда и научные укладки для новых экспериментов. В их числе рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который позволит проводить обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне.

Кроме научного оборудования, «Прогресс» привёз на станцию свежие фрукты, в том числе апельсины и грейпфруты, а также кофе для экипажа. Об этом рассказал Андрей Ведерников, начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности.