Российский космический Интернет будет стоить «копейки» на фоне Starlink Илона Маска

По словам руководителя, стоимость услуг спутниковой связи в России будет сопоставима с мобильной. Речь идёт о космическом Интернете, который будет запущен в рамках программы Сфера.

Он отметил, что отечественный аналог Starlink и OneWeb должен обеспечить клиентов абонентской аппаратурой по «оптимальной и приемлемой цене». Тот же терминал системы обойдётся пользователю «в единицы тысяч рублей». Для сравнения, терминал Starlink стоит около 40 000 рублей.