Российский космический интернет стал на шаг ближе к запуску: первый спутник начали готовить запуску на орбиту Земли

По словам представителей госкорпорации, на космодром Восточный был доставлен разгонный блок «Фрегат». Именно его планируется использовать в дальнейшем для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трёх аппаратов «Гонец-М».

Отметим, что «Скиф-Д» будет первым спутником проекта «Сфера».

Вместе с тем в Роскосмосе отметили, что в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов уже стартовали операции по перекладке «Фрегата» и его переводу в режим хранения. Также заявляется, что накануне пуска инженеры займутся проведением полного цикла электрических и пневмовакуумных испытаний.

Напомним, что на данный момент ориентировочной датой запуска первого аппарата группировки «Сфера» является октябрь 2022 года.