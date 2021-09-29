Российский космический корабль доставит на орбиту актёров для съёмки фильма

Наука и технологии
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Российский космический корабль доставит на орбиту актёров для съёмки фильмаСтыковка с МКС произойдёт через три часа после запуска
Как стало известно, с 31-й площадки Байконура 5 октября в 11:55 по московскому времени стартует ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с режиссёром и актрисой на борту.
Как сообщает источник, на борту корабля будут находиться командир, профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Гражданские лица летят на МКС для съёмок фильма «Вызов» — первой, по заверению создателей, работы, снятой в космосе.
Отмечается, что корабль должен выйти на орбиту по сверхкороткой двухвитковой схеме и состыковаться с МКС через три часа после запуска.