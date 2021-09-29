Российский космический корабль доставит на орбиту актёров для съёмки фильма

Как сообщает источник, на борту корабля будут находиться командир, профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Гражданские лица летят на МКС для съёмок фильма «Вызов» — первой, по заверению создателей, работы, снятой в космосе.

Отмечается, что корабль должен выйти на орбиту по сверхкороткой двухвитковой схеме и состыковаться с МКС через три часа после запуска.