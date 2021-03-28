Российский космический корабль установил новый рекорд по длительности полета

Информацией об этом поделилось издание РИА Новости. Известно, что запуск отечественного грузового корабля “Прогресс МС-14” состоялся еще 25 апреля 2020 года. На сегодняшний день он все еще находится на Международной космической станции (МКС). Таким образом, в космосе он пребывает более 337 дней.

Уже в следующем месяце, а именно 27 числа, запланирована отстыковка корабля от модуля “Звезда” российского сегмента МКС. То есть время корабля в полете будет составлять более года. Что интересно, ранее рекорд был установлен кораблем “Прогресс М-17” еще в 1993-1994 годах.