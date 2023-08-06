Российский космический корабль вновь спас МКС от космического мусора

Российский космический корабль «Прогресс МС-22» помог Международной космической станции (МКС), избежать столкновения с опасным космическим мусором. Сведения об этом появились в пресс-релизе от государственной компании «Роскосмос».

Как рассказали в «Роскосмосе», двигатели корабля «Прогресс МС-22», который был пристыкован к модулю «Звезда», были активированы в 05:03 по московскому времени и работали 196 секунд, что добавило космической станции импульс в 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС увеличилась на 0,5 километра, достигнув отметки в 416,4 километра над Землёй.

«Прогресс МС-22» уже не первый раз помогает МКС избегать столкновения с космическим мусором. Подобный инцидент был зафиксирован 6 марта, когда средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,2 километра до 418,6 километра. В тот же месяц корабль также предотвратил столкновение, добавив 500 метров к высоте орбиты, которая достигла 419 километров. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что за время полёта станции уже было проведено 336 коррекций высоты орбиты (включая 34, чтобы уклониться от космического мусора), из которых 185 были совершены благодаря кораблям «Прогресс».