Российский космонавт рассказал, чем он и его коллеги питаются в космосе

О том, что представляет из себя еда современного космонавта, Кудь-Сверчков рассказал в своем собственном Twitter-аккаунте, где опубликовал видео на соответствующую тему. При этом он отметил, что на сегодняшний день каждому участнику космический экспедиции положены индивидуальные рационы питания. В них еда упакована в специальные пакеты в виде продуктов сублимационной сушки.

Обычно в один контейнер, который член отряда Роскосмоса и показал в видео, помещается набор питания на одного человека на 16 дней. В качестве примеров еды Сергей показал суп, хлеб и рыбные консервы в металлической банке.