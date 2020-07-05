Российский космонавт рассказал, чем сложна жизнь в невесомости

Космонавт отметил, что самым сложным, по его мнению, является продолжительная “изоляция в замкнутом объеме”. Кроме того, тяжелым, как сообщил Вагнер, также является пребывание в бытовых условиях. Однако он также добавил, что человек способен привыкнуть ко всему.

Также космонавт рассказал о сложностях письма в невесомости. ”Даже почерк соблюдать свой и писать правильно в невесомости намного сложнее, чем на Земле”, — сообщил Вагнер, отметив, что уже на Земле ему будет не хватать дневных и ночных видом из иллюминатора и невесомости.