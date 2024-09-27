Российский космонавт рассказал, что с МКС видно сокращение лесов Южной Америки

Опубликовано 27 сентября 2024, 16:491 мин.
Российский космонавт рассказал, что с МКС видно сокращение лесов Южной АмерикиИ много пожаров
Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко рассказал, что из космоса видно, как изменяется природа, в частности, как сокращается площадь лесов Южной Америки.
По словам космонавта в ходе послеполётной пресс-конференции, сокращение южноамериканских лесов видно невооружённым взглядом. Кроме того, много пожаров, как в Америке, так и в Африке.
«Земля меняется. В большей степени меняется Южная Америка. Площадь лесов там уменьшается, это видно существенно на глаз. Очень много пожаров, Африка горит, Южная Америка горит», — рассказал Кононенко.