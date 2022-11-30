Российский космонавт успешно испытал отечественный 3D-принтер на орбите

Российский космонавт успешно испытал отечественный 3D-принтер на орбитеБудущее совсем близко
Официальный Telegram-канал Роскосмоса поделился радующей новостью — отечественный космонавт Сергей Прокопьев успешно испытал российский 3D-принтер на орбите, напечатав полноценную деталь.
За разработку принтера отвечали инженеры предприятия РКК «Энергия» совместно с Томским политехническим университетом и Томским государственным университетом.
Сообщается, что тестовую деталь напечатали с помощью метода послойного наложения филамента, т.е. применив расплавленную полимерную нить.
По словам специалистов, новая технология позволит печатать необходимые элементы и конструкции для космических кораблей прямо на орбите. Сами схемы при таком сценарии будут отправляться с Земли.
Напомним, что ранее в октябре сотрудники Университета Центральной Флориды заявили, что напечатанные из лунного грунта на 3D-принтере кирпичи способны стать тем самым материалом, который будет использоваться в строительстве базового лагеря на естественном спутнике Земли.