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Российский космонавт возглавил экипаж Международной космической станции
Прежний командир станции вернется на Землю уже завтра
В сети появилась информация о том, что российский космонавт Сергей Рыжиков возглавил экипаж Международной космической станции. Трансляция данной церемонии велась на официальном сайте NASA.
Возглавлявший ранее МКС американский астронавт Кристофер Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от станции, передает РИА Новости. Участие в церемонии приняли шесть членов объединенного экипажа, при этом их прежний командир вернется на Землю уже завтра, 22 октября 2020 года, вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиными и Иваном Вагнером. Доставит их отечественный корабль “Союз МС-16”.
Отметим, что сам Рыжиков продолжит свой полет на МКС еще до апреля 2021 года. Компанию ему составят российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.