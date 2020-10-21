Российский космонавт возглавил экипаж Международной космической станции

Возглавлявший ранее МКС американский астронавт Кристофер Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от станции, передает РИА Новости. Участие в церемонии приняли шесть членов объединенного экипажа, при этом их прежний командир вернется на Землю уже завтра, 22 октября 2020 года, вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиными и Иваном Вагнером. Доставит их отечественный корабль “Союз МС-16”.

Отметим, что сам Рыжиков продолжит свой полет на МКС еще до апреля 2021 года. Компанию ему составят российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.