Российский космонавт возглавил Международную космическую станцию

В связи с этим он передал командование станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову. В рамках перехода главенства состоялась церемония подписания необходимого документа двумя командирами.

Сообщается, что российский космонавт будет командиром МКС до уже своего возвращения на Землю. Оно запланировано на весну 2022 года.

Напомним, что ранее Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства. В своём пожелании соотечественникам они пожелали хранить чувство народного единства, а также оберегать самых близких людей.