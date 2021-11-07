Российский космонавт возглавил Международную космическую станцию

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Российский космонавт возглавил Международную космическую станциюКак минимум до весны 2022-го
В сети появилась информация о том, что действующий командир Международной космической станции (МКС) астронавт Европейского космического агентства Тома Песке начал подготовку к отправлению на Землю.
В связи с этим он передал командование станцией российскому космонавту Антону Шкаплерову. В рамках перехода главенства состоялась церемония подписания необходимого документа двумя командирами.
Сообщается, что российский космонавт будет командиром МКС до уже своего возвращения на Землю. Оно запланировано на весну 2022 года.
Напомним, что ранее Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства. В своём пожелании соотечественникам они пожелали хранить чувство народного единства, а также оберегать самых близких людей.
Источник: Роскосмос