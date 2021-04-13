Российский космонавт заявил, что верит в существование внеземной жизни

По словам специалиста, современная наука знает о существовании тысяч экзопланет. Многие из них к тому же похожи на нашу Землю. Исходя из этого, он не видит причин не верить в то, что в нашей бесконечной Вселенной существуют неизвестные нам инопланетные формы жизни, сообщает Газета.ру.

При этом Кононенко также отметил, что космонавты очень похожи по своей сути на вечных студентов. Они также вынуждены постоянно изучать и осваивать что-то новое. Также он и его коллеги постоянно готовятся к сложным экспериментам, причём в состоянии невесомости.