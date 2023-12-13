Российский магазин приложений появится на плеерах и электронных книгах

Официальный магазин приложений RuStore теперь доступен для установки на ридерах и медиаплеерах. Новая модель ридеров Onyx Boox, Faust 6 уже поддерживает RuStore, и пользователи других устройств Onyx Boox смогут установить магазин после обновления своих устройств. В настоящее время приложение доступно на медиацентрах TVIP S-Box последнего поколения, а после январского обновления ПО TVIP, оно будет предустановлено на устройствах.

Это расширение поддержки магазина приложений на разных устройствах призвано обеспечить больше пользователей безопасным доступом к разнообразным приложениям. Отмечено, что приложение находится в режиме раннего доступа, но станет доступным по умолчанию после январского обновления. Операционный директор RuStore, Илья Сверчков, подчеркнул, что расширение на разные платформы предоставит разработчикам возможность расширить свою аудиторию и предоставлять разные версии приложений в единой консоли RuStore.

RuStore, официальный российский магазин мобильных приложений для Android, разрабатываемый VK совместно с российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ, предлагает разнообразные приложения от технологических компаний, банков, мобильных операторов и других.