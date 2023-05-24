Российский магазин RuStore наконец выпустят для Android TV

Российский магазин RuStore наконец выпустят для Android TVА также планшетов и ТВ-приставок
Отечественный магазин Android-приложений RuStore объявил о ряде нововведений, которые будут внедрены уже в 2023 году.
Среди них — доступность магазина для телевизоров, ТВ-приставок и планшетов, а также расширение возможностей монетизации для самозанятых разработчиков.
Так, последние смогут зарабатывать на продаже своих продуктов в RuStore. Платформа предоставит возможность получать деньги со встроенных покупок и подписок, а также от продажи платных приложений.
Важно отметить, что условия монетизации будут такими же, как и для юридических лиц.
Ещё одно важное обновление — это расширение доступности магазина. RuStore будет адаптирован для работы на ТВ и ТВ-приставках, а также планшетах.
Напомним, что RuStore был запущен всего год назад, в мае 2022 года. За это время магазину удалось собрать аудиторию в 10 млн пользователей в месяц. Это продукт совместной работы VK и крупнейших российских IT-компаний при поддержке Минцифры РФ.