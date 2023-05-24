Российский магазин RuStore наконец выпустят для Android TV

Среди них — доступность магазина для телевизоров, ТВ-приставок и планшетов, а также расширение возможностей монетизации для самозанятых разработчиков.

Так, последние смогут зарабатывать на продаже своих продуктов в RuStore. Платформа предоставит возможность получать деньги со встроенных покупок и подписок, а также от продажи платных приложений.

Важно отметить, что условия монетизации будут такими же, как и для юридических лиц.

Ещё одно важное обновление — это расширение доступности магазина. RuStore будет адаптирован для работы на ТВ и ТВ-приставках, а также планшетах.

Напомним, что RuStore был запущен всего год назад, в мае 2022 года. За это время магазину удалось собрать аудиторию в 10 млн пользователей в месяц. Это продукт совместной работы VK и крупнейших российских IT-компаний при поддержке Минцифры РФ.